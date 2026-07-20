Jefferies maintient son opinion à Conserver sur le titre avec un objectif de cours de 49,50 francs suisses.
Jefferies considère les propositions de réforme du SEQE-UE annoncées vendredi comme un élément positif pour les stocks de ciment européens.
L'analyste estime que tant que ces propositions n'auront pas été approuvées par le Parlement européen, le risque de voir les incertitudes persister et mettre à l'épreuve la confiance des investisseurs du secteur demeure.
Jefferies estime cependant qu'un changement majeur est peu probable et indique que la question de la hausse du coût du carbone favorisera une discipline tarifaire dans l'ensemble du secteur et permettra aux entreprises capables de décarboner leurs activités avant leurs concurrents d'accroître leurs marges et de reprendre de l'élan au cours du second semestre 2026.
"Conformément aux prévisions, les attributions pour 2030 restent inchangées. 80 % des crédits seront retenus jusqu'à ce que l'entreprise présente et mette en oeuvre des plans annuels de décarbonation" indique le bureau d'analyse.
Jefferies pense que cette mesure favorisera les grandes entreprises disposant de ressources plus importantes.
L'analyste précise également qu'au niveau national, au moins la moitié des fonds levés grâce à la vente de quotas d'émission de l'UE (SEQE) doit être spécifiquement affectée au financement de projets de décarbonation.
Selon Jefferies, cette mesure devrait être bénéfique pour le secteur du ciment, où la viabilité de certains projets (notamment le captage, l'utilisation et le stockage du carbone [CUSC]) repose sur des financements importants.
Holcim Ltd est spécialisé dans la production et la commercialisation de matériaux de construction. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- matériaux de construction (63%) : ciment et granulats (sables, graviers, craies, etc.) ;
- solutions de construction (37%) : béton prêt à l'emploi, mortiers, systèmes de toitures, revêtements muraux, systèmes de revêtements de sols, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (11,8%), Royaume-Uni (10,2%), Mexique (9,8%), Australie (7,4%), Suisse (6%), Pologne (4,7%), Allemagne (4,6%), Roumanie (3,6%) et autres (41,9%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.