Ilkka Hara a présenté l'opération TKE comme une véritable fusion qui devrait générer 700 millions d'euros de synergies.
Jefferies estime que les autorités de la concurrence exigeront des mesures correctives, mais l'objectif de synergies reste fixé à 700 millions d'euros, avec un potentiel de hausse.
Selon l'analyste, l'opération devrait durer entre 12 et 18 mois après le dépôt de la demande, ce qui implique une finalisation au plus tôt au deuxième trimestre de l'année prochaine.
Jefferies indique que les cessions pourraient concerner des actifs groupés (par exemple, des usines avec des réseaux de services) afin de préserver la compétitivité de l'entreprise. Kone explore déjà des pistes d'acheteurs potentiels.
"En termes de rentabilité, l'activité pro forma combinerait une marge de base d'environ 13,5 % avec une amélioration d'environ 350 points de base grâce aux synergies, créant ainsi un acteur mondial plus compétitif avec une présence géographique équilibrée" souligne le bureau d'analyse.
Kone Oyj figure parmi les 1ers fabricants mondiaux d'ascenseurs, d'élévateurs et de portes automatiques. Le groupe développe parallèlement des prestations d'installation, de modernisation et de maintenance des équipements. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations d'installation, de maintenance et de réparation (42,3%) ;
- vente d'équipements (36,4%) : portes automatiques, ascenseurs, escaliers, tapis roulants et systèmes de contrôle d'accès ;
- prestations de modernisation (21,3%).
A fin 2025, le groupe dispose de 10 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (40,2%), Amériques (25%), Chine (19,3%) et Asie-Pacifique-Moyen Orient-Afrique (15,5%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.