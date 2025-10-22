Jefferies maintient son conseil sur Netflix après les résultats

Jefferies maintient son conseil à l'achat et son objectif de 1 500 $ après la publication des résultats du 3ème trimestre.



Jefferies estime que les résultats du 3ème trimestre ont été mitigés : une croissance du chiffre d'affaires de 17 % en glissement annuel est conforme, mais une marge opérationnelle de 33,6 % (hors charges exceptionnelles) est en hausse.



'Les prévisions de chiffre d'affaires de 17 % en glissement annuel pour le 4ème trimestre étaient également conformes, mais l'absence de prévisions pour l'exercice 2026 devrait maintenir l'incertitude quant à la trajectoire de croissance de l'année prochaine' souligne le bureau d'analyse.



'Les résultats ne modifient pas notre hypothèse optimiste, car nous continuons d'entrevoir une longue période de croissance du chiffre d'affaires et d'expansion des marges, la publicité étant un moteur de croissance clé pour les prochaines années' rajoute Jefferies en conclusion.