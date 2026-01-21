Jefferies maintient son conseil sur Netflix après les résultats du 4ème trimestre

Jefferies maintient son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif de cours inchangé de 134 $ après l'annonce des résultats du 4ème trimestre.



Jefferies estime que les résultats du 4ème trimestre sont mitigés. L'analyste note que la marge opérationnelle prévisionnelle pour l'exercice 2026, à 32 % (hors acquisitions), est inférieure aux attentes (33 %).



"Plus positivement, la prévision de chiffre d'affaires pour l'exercice, en croissance de 12 à 14 %, est légèrement supérieure aux prévisions, et la direction a confirmé ses objectifs pour 2030" souligne le bureau d'analyse.



"Dans l'ensemble, Netflix affiche une bonne performance par rapport à son algorithme de croissance à long terme. Une plus grande visibilité sur les acquisitions serait un catalyseur positif majeur" rajoute Jefferies en conclusion de son étude.