Jefferies maintient son conseil à l'achat sur Sika et laisse son objectif de cours inchangé à 180 CHF avant la publication demain des résultats de ventes du 1er trimestre 2026.
Selon Jefferies, le consensus maintient ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires en monnaie locale pour l'exercice 2026 (+1 à 4 %), mais se situe désormais en deçà des prévisions de marge d'EBITDA (19,5 à 20 %).
"Le chiffre d'affaires de Jefferies au premier trimestre 2026 est conforme aux prévisions, mais nous restons prudents quant à la croissance organique, qui est compensée par une baisse des effets de change défavorables." indique le bureau d'analyse.
"Les prévisions de Jefferies sont inférieures au consensus afin de refléter les révisions à la baisse effectuées dans l'ensemble du secteur fin mars pour tenir compte des répercussions potentielles de la guerre en Iran" indique le bureau d'analyse.
Sika AG est le n° 1 mondial de la fabrication et de la commercialisation de produits chimiques de construction. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits chimiques de construction (85,3%) : adjuvants de bétons et de mortiers, mortiers de réparation, produits de renforcement et d'étanchéité, mastics, etc. ;
- produits chimiques pour fabrication industrielle (14,7%) : produits de collage et d'étanchéité (notamment polyuréthannes, colles et butyles) destinés essentiellement aux secteurs de l'automobile, du ferroviaire et de la construction navale.
La répartition géographique du CA est la suivante : Suisse (7,9%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (37%), Etats-Unis (22,6%), Amériques (12%), Chine (8,9%) et Asie-Pacifique (11,6%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.