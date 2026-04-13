Jefferies maintient son conseil sur Sika avant la publication des résultats

Jefferies maintient son conseil à l'achat sur Sika et laisse son objectif de cours inchangé à 180 CHF avant la publication demain des résultats de ventes du 1er trimestre 2026.



Selon Jefferies, le consensus maintient ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires en monnaie locale pour l'exercice 2026 (+1 à 4 %), mais se situe désormais en deçà des prévisions de marge d'EBITDA (19,5 à 20 %).



"Le chiffre d'affaires de Jefferies au premier trimestre 2026 est conforme aux prévisions, mais nous restons prudents quant à la croissance organique, qui est compensée par une baisse des effets de change défavorables." indique le bureau d'analyse.



"Les prévisions de Jefferies sont inférieures au consensus afin de refléter les révisions à la baisse effectuées dans l'ensemble du secteur fin mars pour tenir compte des répercussions potentielles de la guerre en Iran" indique le bureau d'analyse.