Jefferies maintient son conseil sur Visa après les résultats trimestriels

Jefferies maintient son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif inchangé de 410 $ après la publication des résultats sur les trois derniers mois de son exercice 2024-25.



L'analyste estime que l'accélération des volumes aux États-Unis au 4e trimestre et la reprise des transactions transfrontalières en octobre (après une croissance soutenue au 4e trimestre) témoignent de la résilience des consommateurs.



'Visa maintient son excellent niveau de performance (avec les Jeux olympiques et la Coupe du monde comme facteurs de croissance supplémentaires pour l'exercice 2026)' indique le bureau d'analyse.



Jefferies souligne dans son étude du jour que les premières perspectives d'une nouvelle année de croissance organique à deux chiffres du chiffre d'affaires net pour l'exercice 2026 confirment la solidité du modèle de Visa.



Rappelons que le groupe de solutions de paiement a engrangé un bénéfice net ajusté (non GAAP) en hausse de 10% à 2,98 USD par action, pour des revenus en croissance de 12% à 10,7 MdsUSD.