Jefferies maintient son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif inchangé de 410 $ après la publication des résultats sur les trois derniers mois de son exercice 2024-25.
L'analyste estime que l'accélération des volumes aux États-Unis au 4e trimestre et la reprise des transactions transfrontalières en octobre (après une croissance soutenue au 4e trimestre) témoignent de la résilience des consommateurs.
'Visa maintient son excellent niveau de performance (avec les Jeux olympiques et la Coupe du monde comme facteurs de croissance supplémentaires pour l'exercice 2026)' indique le bureau d'analyse.
Jefferies souligne dans son étude du jour que les premières perspectives d'une nouvelle année de croissance organique à deux chiffres du chiffre d'affaires net pour l'exercice 2026 confirment la solidité du modèle de Visa.
Rappelons que le groupe de solutions de paiement a engrangé un bénéfice net ajusté (non GAAP) en hausse de 10% à 2,98 USD par action, pour des revenus en croissance de 12% à 10,7 MdsUSD.
Visa, Inc. est spécialisé dans l'émission et la commercialisation de cartes de paiement. L'activité du groupe s'organise essentiellement autour de 2 pôles :
- vente de moyens de paiement : cartes de crédit, cartes de débit, cartes de paiement en ligne, cartes prépayées, etc. (marques Visa, Visa Electron, V PAY, Interlink et PLUS) ;
- prestations de services : prestations de conseil, d'assistance, de services d'information, de gestion des réseaux partenaires, etc.
58,9% du CA est réalisé à l'international.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.