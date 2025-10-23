Jefferies maintient son opinion sur IBM après les résultats trimestriels

Jefferies maintient son opinion à Conserver avec un objectif de 300 $ après la publication des résultats du 3ème trimestre.



Le broker estime que le chiffre d'affaires total a dépassé les prévisions de 1,5 % et a accéléré à 7 % en glissement annuel (contre 5 % au deuxième trimestre).



'Cependant, cette hausse a été tirée par les infrastructures et le conseil, tandis que la croissance des logiciels, à 9 %, a été conforme aux prévisions (l'accélération de l'automatisation a été compensée par le ralentissement de Red Hat et TPP)' précise le bureau d'analyse.



Jefferies indique dans sa note être optimistes quant aux indicateurs d'une reprise de la croissance des logiciels (commandes Red Hat, MIPS livrés), mais reste prudents jusqu'à ce qu'il observe davantage de signes d'une exécution cohérente dans le domaine des logiciels.