Jefferies mise sur l'activité robots humanoïdes de Schaffler

Schaeffler est bien entouré ce lundi à Francfort (+2,34%, à 8,545 euros). Le titre se dirige vers une troisième séance consécutive de hausse après une note positive de Jefferies.

La banque d'investissement américaine a organisé une visite de site la semaine dernière, avec en plus une réunion avec le directeur financier du groupe.



Les analystes se sont principalement penchés sur l'activité nouvelles technologies de la société allemande, qui est en outre spécialisée dans les équipements automobiles, et les roulements à billes pour les secteurs industriels.



Ils ont expliqué que "l'adoption industrielle des humanoïdes sera minimisée, et donc sous-estimée, en raison de considérations sociales, et nous sommes de plus en plus convaincus de l'opportunité unique qui s'offre à Schaeffler dans ce secteur".



Face aux craintes des investisseurs sur les menaces concurrentielles, notamment à la lumière de l'annonce de la coentreprise de SKF et Leaderdrive annoncée le 2 juillet dernier, Schaeffler a indiqué qu'il existe de nombreux fournisseurs capables de bien fabriquer un ou quelques composants, que lui était en train de bâtir un écosystème unique. Ce dernier comprend la fourniture de systèmes, intégrateur, utilisateur et fournisseur de solutions sur l'ensemble du cycle de vie.



Jefferies rappelle que cette capacité est unique, et est rendue possible par le fait de disposer d'un ensemble complet de compétences sous un même toit, issues à la fois de l'automobile et de l'industrie. Partant, l'intensité de la R&D ne devrait pas augmenter une fois que le marché des humanoïdes montera en puissance, et les capacités et les ressources pourront également être affectées à partir de secteurs en déclin tels que le PT&C (Groupe motopropulseur et Châssis).



La recommandation de la banque d'investissement américaine reste à acheter, et la cible de cours est à 10,45 euros.