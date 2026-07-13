La banque d'investissement américaine a organisé une visite de site la semaine dernière, avec en plus une réunion avec le directeur financier du groupe.
Les analystes se sont principalement penchés sur l'activité nouvelles technologies de la société allemande, qui est en outre spécialisée dans les équipements automobiles, et les roulements à billes pour les secteurs industriels.
Ils ont expliqué que "l'adoption industrielle des humanoïdes sera minimisée, et donc sous-estimée, en raison de considérations sociales, et nous sommes de plus en plus convaincus de l'opportunité unique qui s'offre à Schaeffler dans ce secteur".
Face aux craintes des investisseurs sur les menaces concurrentielles, notamment à la lumière de l'annonce de la coentreprise de SKF et Leaderdrive annoncée le 2 juillet dernier, Schaeffler a indiqué qu'il existe de nombreux fournisseurs capables de bien fabriquer un ou quelques composants, que lui était en train de bâtir un écosystème unique. Ce dernier comprend la fourniture de systèmes, intégrateur, utilisateur et fournisseur de solutions sur l'ensemble du cycle de vie.
Jefferies rappelle que cette capacité est unique, et est rendue possible par le fait de disposer d'un ensemble complet de compétences sous un même toit, issues à la fois de l'automobile et de l'industrie. Partant, l'intensité de la R&D ne devrait pas augmenter une fois que le marché des humanoïdes montera en puissance, et les capacités et les ressources pourront également être affectées à partir de secteurs en déclin tels que le PT&C (Groupe motopropulseur et Châssis).
La recommandation de la banque d'investissement américaine reste à acheter, et la cible de cours est à 10,45 euros.
Schaeffler AG est une société allemande dont l'activité principale est la fabrication de pièces automobiles. Les activités de la société sont réparties en trois segments : Automotive Technologies (AT), Automotive aftermarket et Industrial. L'AT compte quatre divisions commerciales (BD) : E-mobilité et châssis BD développe et fabrique des composants et systèmes mécaniques et mécatroniques, électriques pour les groupes motopropulseurs, propose des solutions pour les véhicules hybrides et tout électrique, pour la direction et d'autres applications de châssis respectivement ; Systèmes de moteur et de transmission BD produit et développe des composants et des sous-systèmes pour les applications de moteur et de transmission dans les véhicules de tourisme et commerciaux ; roulements BD fournit des applications et des produits de roulement ; Automotive aftermarket est responsable des pièces de rechange, de la réparation et de l'entretien pour les moteurs, les transmissions et d'autres. Le segment industriel concerne les solutions de roulements rotatifs et linéaires, les systèmes de surveillance basés sur des capteurs et les solutions d'hydrogène.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.