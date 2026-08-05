Jefferies n'est plus à l'achat sur Best Buy, l'action chute
Best Buy cède 2,5% à environ 85 USD, pénalisé par une dégradation de recommandation à "conserver" de la part de Jefferies, avec un objectif de cours fixé à 85 USD, sur le titre de la chaîne de distribution d'électronique grand public.
L'intermédiaire financier considère que le marché table déjà sur une solide croissance des ventes à magasins comparables au 2e trimestre et que l'ampleur de la surperformance du BPA pourrait, par la suite, décevoir.
"Les intentions d'achat des consommateurs chez Best Buy révèlent une nette baisse en juillet, ce qui n'augure rien de bon pour la base de comparaison la plus difficile de l'année calendaire 2026 au 3e trimestre", ajoute Jefferies.
Au-delà de cette année, le broker estime que "la hausse des prix des ordinateurs portables, due à la pénurie de puces mémoire et à l'atténuation des vents favorables temporaires, laisse penser qu'une croissance du BPA supérieure à 5% pourrait sembler exagérée".
Best Buy Co., Inc. est spécialisé dans la distribution de détail de produits électroniques grand public et de produits de divertissement. Le groupe propose notamment des produits informatiques (ordinateurs, périphériques, logiciels), des produits hi-fi (télévisions, lecteurs DVD, etc.), des appareils photos, des téléphones portables, des lecteurs de musique et des appareils ménagers (machines à laver, réfrigérateurs, etc.). Le CA par zone d'activité se répartit comme suit :
- Etats-Unis (92,8%) : activité assurée, au 01/02/2026, au travers d'un réseau de 926 magasins répartis par enseigne essentiellement entre Best Buy (886) et Pacific Sales (20) ;
- Canada (8,2%) : 142 magasins répartis entre Best Buy (130) et Best Buy Mobile (12).
La commercialisation des produits est également réalisée par le biais de sites Internet (notamment Bestbuy.com, BestBuyMobile.com, GeekSquad.com, MagnoliaAV.com, PacificSales.com et FutureShop.ca).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.