Jefferies n'est plus à l'achat sur Best Buy, l'action chute

Best Buy cède 2,5% à environ 85 USD, pénalisé par une dégradation de recommandation à "conserver" de la part de Jefferies, avec un objectif de cours fixé à 85 USD, sur le titre de la chaîne de distribution d'électronique grand public.

L'intermédiaire financier considère que le marché table déjà sur une solide croissance des ventes à magasins comparables au 2e trimestre et que l'ampleur de la surperformance du BPA pourrait, par la suite, décevoir.



"Les intentions d'achat des consommateurs chez Best Buy révèlent une nette baisse en juillet, ce qui n'augure rien de bon pour la base de comparaison la plus difficile de l'année calendaire 2026 au 3e trimestre", ajoute Jefferies.



Au-delà de cette année, le broker estime que "la hausse des prix des ordinateurs portables, due à la pénurie de puces mémoire et à l'atténuation des vents favorables temporaires, laisse penser qu'une croissance du BPA supérieure à 5% pourrait sembler exagérée".