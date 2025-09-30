En début d'année, nous prévenions que la valorisation de la banque d'investissement américaine évoluait en territoire à haut risque après un cru 2024 tout à fait exceptionnel.

L'avertissement mit dans le mille, puisque le cours du titre fut dans les semaines qui suivirent brutalement divisé par deux. Il s'est néanmoins ressaisi au début de l'été pour revenir flirter de nouveau avec ses plus hauts.

En bout de ligne, l'année 2025 s'annonce comme bien meilleure qu'attendu, portée notamment par des marchés financiers nord-américains toujours en ébullition. Le chiffre d'affaires est en hausse, de 5,1 à 5,3 milliards de dollars, et les trois segments - banque d'investissement, marchés de capitaux et gestion d'actifs - sont en croissance.

Malgré un bon contrôle du coût des rémunérations, la structure des dépenses augmente cependant plus vite que les revenus. Ainsi, le profit avant taxes recule pour atteindre 617 millions de dollars sur les neuf premiers mois de l'année, contre 700 millions l'an dernier.

Quant à la valeur des capitaux propres par action, elle atteint 50,6 dollars, contre 48,9 dollars l'an dernier à la même époque.

Ceci porte la valorisation du moment à x1,35 les capitaux propres, pour une moyenne à vingt ans de x1 les capitaux propres et des plus bas - touchés pendant la crise des subprimes, en 2016 puis durant la pandémie - de 0,5 les capitaux propres.

Dans ce cadre signalons que le plafond de valorisation de x1,5 les capitaux propres n'a lui été que rarement percé, et qu’un rapide repli s'est toujours ensuivi peu après.

Dans ce contexte, il est notable - et appréciable - que Jefferies ait suspendu son programme de rachats d'actions depuis que les investisseurs lui accordent à nouveau leurs faveurs. Cette décision de gestion fait parfaitement sens, et témoigne que le management de la banque n'estime pas son titre sous-évalué.

Pas comme entre 2017 et 2022, époque à laquelle la valorisation moyenne évoluait à x0,7 les capitaux propres : sur cette fenêtre, des rachats d'actions massifs et pour le coup parfaitement séquencés ont permis de retirer un tiers des titres en circulation, et ainsi de faire progresser de manière très rapide la valeur des capitaux propres par action.