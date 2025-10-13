Jefferies a annoncé avoir relevé sa recommandation sur le titre Legrand, passant directement de 'sous-performance' à 'achat' en raison de la place grandissante qu'occupe de son point de vue le spécialiste des infrastructures électriques et numériques sur le marché des centres de données.
Dans une note publiée dans la nuit, Jefferies souligne que Legrand a réussi à développer une activité différenciée dans les centres de données grâce à une politique d'acquisitions rigoureuse, bien alignée sur les besoins d'achat des grands acteurs du 'cloud' ('hyperscalers'), puisqu'environ 80% de cette activité est désormais exposée à des revenus récurrents liés à la gestion des espaces ('white space') chez les data centers.
D'après ses calculs, la part de l'activité de centres de données pourrait même atteindre environ 36% du chiffre d'affaires total d'ici à l'exercice 2030, contre environ 27% aujourd'hui.
Pourtant, le titre se négocie à peine au-dessus de son niveau moyen de long terme, ce qui suggère que le marché n'intègre pas encore pleinement le potentiel du titre, estime le courtier, qui relève en conséquence sa recommandation de deux crans, avec un objectif de cours presque doublé à 167 euros contre 86 euros précédemment.
Legrand est le spécialiste mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment. Son offre complète adaptée au marché de la basse tension pour les segments tertiaire, industriel et résidentiel en fait une référence à l'échelle mondiale. Legrand dispose d'implantations commerciales et industrielles dans près de 90 pays et bénéficie de relais de croissance solides dans la durée.
Ainsi sur le plan géographique, 42% du CA est réalisé en Europe, 40,5% dans la zone Amérique du Nord et centrale et 17,5% dans le reste du monde.
Sur le plan des produits, 36% du CA est réalisé dans les produits à plus forte valeur d'usage (datacenters, produits connectés du programme Eliot et programmes d'efficacité énergétique).
Au-delà, le groupe bénéficie de macro-tendances sociétales et technologiques très solides qui viendront soutenir son développement dans la durée.
