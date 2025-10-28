Jefferies a annoncé mardi avoir relevé de 'conserver' à 'achat' sa recommandation sur le titre Nokia, avec un objectif de cours rehaussé de 4,5 à 6,6 euros.
Dans une note de recherche, le broker américain justifie sa décision par la transformation actuellement orchestrée par le groupe finlandais, qui est en train de passer d'une entreprise surtout centrée sur les réseaux radio mobiles, un segment où il peinait à croître, à une entreprise dont la croissance devrait désormais être portée par ses activités dans les centres de données dédiés à l'IA.
Avec des marges bénéficiaires orientées à la hausse, le courtier dit s'attendre à une revalorisation du course de Bourse, même si les perspectives pour la division de réseaux mobiles demeurent plus maussades, un métier qui ne devrait pas réserver de mauvaises surprises de son point de vue.
La recommandation favorable de Jefferies précédait l'annonce cet après-midi par Nvidia d'un investissement d'un milliard de dollars dans l'équipementier de réseaux, qui propulsait le titre Nokia en hausse de 20% mardi vers 17h00.
Nokia Oyj est spécialisé dans la conception, la production et la commercialisation d'équipements de télécommunications. Le CA par activité se répartit comme suit :
- développement de solutions réseaux haut débit mobiles (40,2%) : destinées notamment aux opérateurs de télécommunications. En outre, le groupe propose des prestations de services professionnels (planification et optimisation des réseaux, intégration de systèmes, installation, mise en oeuvre et maintenance de réseaux télécoms) ;
- développement de solutions d'infrastructures de réseaux (33,9%) : routeurs IP et solutions de réseautage optique ;
- développement de logiciels (15,7%) : logiciels de gestion de l'expérience client, d'exploitation et de gestion des réseaux, de communication, de collaboration et de facturation, solutions d'Internet des objets et plateformes de gestion du cloud ;
- développement de technologies avancées (10%) ;
- autres (0,2%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (33,1%), Amérique du Nord (28%), Inde (7,1%), Chine (5,9%), Asie-Pacifique (10,6%), Moyen-Orient et Afrique (10,6%) et Amérique latine (4,7%).
