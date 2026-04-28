Jefferies pense que Galderma est la valeur préférée des investisseurs dans le secteur des biopharma
Galderma ne profite toutefois pas de cette annonce et s'affiche en repli de 2,46%, à 159,43 francs suisses à la Bourse de Zurich.
Publié le 28/04/2026 à 17:37
Les investisseurs se demandent notamment si les ventes de Relfydess aux Etats-Unis sont déjà intégrées dans les prévisions 2026, d'autant que beaucoup jugent un rejet du dossier plus probable qu'une acceptation.
Enfin, le potentiel de croissance de Derma Skincare pourrait être sous-estimé. Après une solide surperformance de cette catégorie au premier trimestre, les investisseurs se demandent si elle pourrait devenir un moteur de croissance méconnu cette année, rendant les prévisions actuelles prudentes.