Jefferies reste à "achat" sur Airbnb avec un objectif de cours rehaussé à 165 dollars, son analyse de la nouvelle offre hôtelière du groupe révélant un chemin vers une croissance plus rapide des réservations, ce qui le pousse à relever ses estimations au-delà des consensus.
"Nous pensons que les hôtels élargiront le marché adressable total d'Airbnb en complétant l'offre pendant les périodes de pointe et en élargissant les cas d'usage dans les villes", indique le broker dans sa note sur la plateforme de locations de logements.
Airbnb, Inc. est spécialisé dans la détention et l'exploitation d'une plateforme en ligne dédiée à la location de logements pour une courte durée. Via la plateforme, les particuliers et les opérateurs d'hébergement peuvent proposer en location des maisons, des appartements, des chambres d'hôtes, des villas, etc. et ainsi trouver des locataires.
La répartition géographique du CA est la suivante : Amérique du Nord (50,1%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (34,8%), Amérique latine (7,7%) et Asie-Pacifique (7,4%).
