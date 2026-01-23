Jefferies réitère son conseil à l'achat sur Abbott après la publication des résultats



Jefferies conserve son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif de cours de 145 $ après la publication des résultats du 4ème trimestre.



L'analyste estime que les résultats sont décevants pour le quatrième trimestre avec des prévisions pour 2026 qui sont basées sur la reprise du secteur nutritionnel et l'amélioration du diagnostic en Chine.



"Le chiffre d'affaires au quatrième trimestre 2025 s'est élevé à 11,5 milliards de dollars (+3,8 % en termes organiques), soit un résultat inférieur aux prévisions de 11,8 milliards de dollars, principalement en raison des résultats décevants du secteur nutritionnel (1,94 milliard de dollars contre 2,2 milliards de dollars prévus)" souligne Jefferies dans son étude.



L'analyste note également que le BPA s'est établi à 1,50 $, conformément aux prévisions.



"Les prévisions pour l'exercice 2026 tablent sur une croissance organique de 6,5 à 7,5 % et un BPA de 5,55 à 5,80 $".



Selon Jefferies, ces résultats sont décevants, mais l'analyste considère que la valorisation d'Abbott est attractive et que ses moteurs sous-jacents sont intacts pour revenir à un profil de croissance jusqu'en 2026.