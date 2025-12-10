Jefferies réitère son conseil à l'achat sur Nintendo

Jefferies réitère son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif de cours de 35 $.



L'analyste souligne dans son étude que Nintendo a atteint de nouveaux sommets historiques après la publication de ses résultats du 1er trimestre (août 2025) et du 2e trimestre (novembre 2025), grâce à une forte croissance de ses activités logicielles et numériques, au succès du lancement de NS2 et à des prévisions révisées.



Jefferies estime que malgré ces performances fondamentales record, le cours de l'action a connu des replis notables au cours du trimestre, reflétant une aversion au risque généralisée dans le secteur et une incertitude quant au contexte, plutôt qu'une détérioration significative des tendances sous-jacentes.