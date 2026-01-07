Jefferies réitère son conseil à l'achat sur Uber

Jefferies maintient son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif de cours de 120$.



"Nous recommandons d'acheter Uber après que les inquiétudes croissantes concernant les véhicules autonomes ont fait chuter le cours de l'action d'environ 17 % depuis fin septembre" explique l'analyste.



Jefferies estime que le multiple est désormais revenu à son plus bas niveau de l'année dernière, lorsque des inquiétudes similaires avaient ouvert la voie à une hausse d'environ 70 % au cours des neuf premiers mois de 2025.



"Nos analyses montrent que les véhicules autonomes auront un impact quasi nul sur la croissance jusqu'en 2027, l'expansion reposant de plus en plus sur les marchés hors de San Francisco" rajoute le bureau d'analyse.



Jefferies anticipe une croissance durable du secteur de la mobilité et de nouveaux progrès dans les autres partenariats d'Uber concernant les véhicules autonomes, ce qui devrait faire progresser le cours de l'action.

