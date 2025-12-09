Jefferies réitère son conseil à Conserver sur le titre et laisse son objectif de cours inchangé à 164 $ après l'annonce par le groupe de nouvelles priorités et des prévisions préliminaires pour 2026 -

L'analyste estime qu'Il y a beaucoup à faire et la double initiative visant à relancer le chiffre d'affaires et à réduire les coûts sera difficile à mettre en oeuvre.

"Les prévisions pour 2026 sont légèrement supérieures à celles du marché ; nous restons dans la fourchette basse. " indique le bureau d'analyse.