Jefferies réitère son conseil sur E.ON après l'annonce d'un assouplissement du projet de réforme énergétique en Allemagne

Jefferies confirme son conseil à Conserver sur le titre avec un objectif de cours de 17,40 EUR après l'annonce d'un assouplissement du projet de réforme énergétique en Allemagne.



La presse allemande rapporte que vendredi soir, le ministère fédéral de l'Économie et de l'Énergie a soumis à la consultation du secteur des versions révisées des projets de loi sur le réseau et la loi sur les énergies renouvelables (EEG), en atténuant les mesures de rééquilibrage initialement proposées.



Jefferies note que le seuil permettant de désigner une zone de réseau à capacité limitée est relevé de 3% à 5 % de réduction annuelle moyenne de la production, limitant le nombre de zones concernées.



L'analyste souligne également que la durée maximale de désignation de ces zones est réduite de 10 à 6 ans afin d'accélérer les investissements dans les infrastructures de réseau.



"Le projet prévoit également d'augmenter de 12 GW les volumes d'appels d'offres pour l'éolien terrestre par rapport aux prévisions initiales. Cette hausse comprend 5 GW supplémentaires en 2027, 5 GW en 2028 et 2 GW en 2029" indique le bureau d'analyse.



Le gouvernement vise une adoption des deux textes le 29 juillet, avant un examen parlementaire attendu à l'automne précise Jefferies



Dans l'ensemble, Jefferies estime que ces évolutions confirment la poursuite de la politique énergétique allemande et sont perçues comme globalement favorables aux services publics et aux développeurs d'énergies renouvelables.