Jefferies réitère son conseil sur EssilorLuxottica avant les résultats du 4ème trimestre
Publié le 09/01/2026 à 15:05
L'analyste estime que le quatrième trimestre surprendra (à nouveau) positivement, mais que la marge du second semestre décevra (à nouveau)
Jefferies a également réduit son estimation de BPA 2026-2027 d'environ 5 %, car l'essor des lunettes intelligentes implique une croissance plus rapide, mais un réajustement des niveaux de marge.
" EssilorLuxottica est un acteur structurel et un consolidateur majeur sur un marché de l'optique en croissance constante, mais aussi un innovateur de premier plan, des technologies médicales au numérique en passant par l'audioprothèse" souligne le bureau d'analyse.