Jefferies réitère son conseil sur FedEx avant la scission

Jefferies réitère son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif de cours de 450 $ avant la scission de sa filiale FedEx Freight Holding.



Jefferies estime que les objectifs de FedEx semblent crédibles et atteignables.



FedEx a organisé sa première journée investisseurs avant sa scission prévue le 1er juin.



"Cet événement a renforcé notre conviction que FedEx, après sa séparation de FDX, est la franchise LTL (Low Truckling Group) la plus importante, la plus dense et la plus rapide d'Amérique du Nord, avec une perspective crédible de redressement significatif des marges et d'un effet de levier opérationnel indépendant de la conjoncture macroéconomique" explique le bureau d'analyse.



"Bien que les coûts liés à la séparation restent élevés par rapport à la période actuelle, l'objectif de 15 % de marge opérationnelle semble tout à fait réalisable, voire surpassable" rajoute Jefferies dans son étude.