Jefferies réitère son conseil sur GE Vernova après la publication des résultats

Jefferies réitère sa recommandation d'achat sur le titre avec un objectif de cours fixé à 1 210 USD (+19 % de potentiel de hausse).



Jefferies estime que l'augmentation de la capacité de production d'électricité à partir de gaz à 30 GW intensifie les craintes de surproduction au milieu des années 2030, mais réduit également les risques liés à la conversion des projets dans le secteur des services.



Selon l'analyste, les prévisions de carnet de commandes pour fin 2026 sont conformes aux attentes, et l'activité en cours pour les turbines à gaz reste soutenue.



Jefferies indique qu'une forte génération de trésorerie permet d'investir plus rapidement dans les technologies de nouvelle génération, renforçant ainsi le portefeuille en 2030, lorsque la demande de gaz pour la production d'électricité ralentira.