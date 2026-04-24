Jefferies réitère son conseil à Conserver sur le titre avec un objectif inchangé de 72,60 francs suisses après la publication des résultats du 1er trimestre 2026.
Jefferies indique dans son étude du jour que le résultat d'Holcim, supérieur de 6 % aux prévisions d'EBIT du premier trimestre 2026, reflète un fort rebond de l'activité en mars après les intempéries et la résilience de la demande (l'impact du conflit iranien étant limité à la zone Moyen-Orient, qui représente 1 % de l'EBIT du groupe). La poursuite d'une forte croissance en avril est également rassurante selon l'analyste.
Jefferies note également que la hausse des prix en Europe (+3 %) est légèrement inférieure à ses prévisions, mais compte tenu des augmentations de prix observées en mars et en Allemagne et en Pologne en avril, Holcim suggère que le rythme de croisière n'est pas encore atteint.
"La direction maintient ses prévisions pour l'exercice 2026 : croissance organique nette de 3 à 5 % (Jefferies : 3,2 %), croissance de l'EBIT récurrent de 8 à 10 % (Jefferies : +4,3 %), poursuite de l'amélioration de la marge d'EBIT récurrent, qui s'élevait à 18,3 % en 2025 (Jefferies : 18 %), et flux de trésorerie disponible d'environ 2 milliards de francs suisses (Jefferies: 1,65 milliard de francs suisses)" indique le bureau d'analyse.
Holcim Ltd est spécialisé dans la production et la commercialisation de matériaux de construction. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- matériaux de construction (63%) : ciment et granulats (sables, graviers, craies, etc.) ;
- solutions de construction (37%) : béton prêt à l'emploi, mortiers, systèmes de toitures, revêtements muraux, systèmes de revêtements de sols, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (11,8%), Royaume-Uni (10,2%), Mexique (9,8%), Australie (7,4%), Suisse (6%), Pologne (4,7%), Allemagne (4,6%), Roumanie (3,6%) et autres (41,9%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.