Jefferies réitère son conseil sur Holcim avant la publication des résultats

Jefferies réitère son conseil Conserver sur le titre avec un objectif de cours de 72,60 CHF avant la publication des résultats (le 24 avril).



L'analyste note que le consensus pour le premier trimestre 2026, qui table sur un EBIT récurrent de 407 millions de francs suisses, dépasse de 3,1 % les prévisions de Jefferies, avec une baisse de la marge de 120 points de base en glissement annuel à 11,9 %, contre 11,6 % selon Jefferies.



Jefferies souligne également que le consensus table sur des marges supérieures de 50 points de base à celles de Jefferies en Europe et sur une marge d'EBIT supérieure à 30 % en Amérique latine, mais c'est la région AMEA, plus solide, qui semble constituer la principale différence.



"Après nos révisions à la baisse à l'échelle du secteur le mois dernier, le consensus pour l'EBIT récurrent de l'exercice 2026 est supérieur de 6,2 % à celui de Jefferies" indique le bureau d'analyse.