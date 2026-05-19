Jefferies maintient son conseil à l'achat sur le titre et son objectif de 454 $ après la publication des résultats pour le premier trimestre de l'exercice 2026.
Jefferies estime que le principal enseignement est que la demande sous-jacente du 1er trimestre est restée stable par rapport à 2025, malgré une incertitude élevée des consommateurs et des pressions persistantes sur l'accessibilité au logement (comparables stables hors effets de change).
Selon l'analyste, le BPA a dépassé les attentes du marché de 0,02 $ et a atteint le haut de la fourchette des prévisions de la direction.
Jefferies note également que comme prévu, les prévisions de Home Depot pour 2026 sont confirmées.
"Les principaux points à surveiller : d'éventuelles révisions des perspectives du marché immobilier, la compensation de la hausse des coûts énergétiques par le maintien des prévisions de marge brute, ainsi que l'évolution trimestrielle dans un contexte de persistance du conflit avec l'Iran" indique le bureau d'analyse.
The Home Depot, Inc. est le n° 1 mondial de la distribution de détail de produits de rénovation résidentielle. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- matériaux de construction, produits électriques, d'éclairage, de menuiserie et de plomberie (33,1%) ;
- appareils électroménagers, produits de décoration et de rangement, revêtements de sol, peintures et produits de cuisines et de salles de bains (32,5%) ;
- produits de quincaillerie, de bricolage et accessoires de jardin (30,4%) ;
- autres (4%).
Au 02/02/2025, la commercialisation des produits est assurée au travers d'un réseau de 2 347 magasins (dont 2 025 aux Etats-Unis, 182 au Canada et 140 au Mexique).
92,2% du CA est réalisé aux Etats-Unis.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.