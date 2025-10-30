Jefferies réitère son conseil sur Nike après les résultats d'adidas

Jefferies estime que les résultats du troisième trimestre d'Adidas offrent une perspective prometteuse pour Nike. L'analyste maintient sa recommandation à l'achat avec un objectif de cours inchangé de 115 $.



'Les ventes d'Adidas au troisième trimestre ont été légèrement inférieures aux attentes, malgré un EBIT supérieur grâce à une meilleure gestion des droits de douane et une maîtrise des coûts plus efficace que prévu' souligne le bureau d'analyse.



' La direction a relevé ses prévisions d'EBIT pour l'exercice, mais les prévisions de chiffre d'affaires total de l'entreprise, à +9 %, laissent présager un nouveau ralentissement au quatrième trimestre, malgré la croissance continue de la marque Adidas' rajoute Jefferies.



L'analyste estime qu'il y a une opportunité pour Nike de gagner des parts de marché, tandis que l'activité d'Adidas en Amérique du Nord stagne et que Nike connaît une forte reprise.