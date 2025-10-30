Jefferies estime que les résultats du troisième trimestre d'Adidas offrent une perspective prometteuse pour Nike. L'analyste maintient sa recommandation à l'achat avec un objectif de cours inchangé de 115 $.
'Les ventes d'Adidas au troisième trimestre ont été légèrement inférieures aux attentes, malgré un EBIT supérieur grâce à une meilleure gestion des droits de douane et une maîtrise des coûts plus efficace que prévu' souligne le bureau d'analyse.
' La direction a relevé ses prévisions d'EBIT pour l'exercice, mais les prévisions de chiffre d'affaires total de l'entreprise, à +9 %, laissent présager un nouveau ralentissement au quatrième trimestre, malgré la croissance continue de la marque Adidas' rajoute Jefferies.
L'analyste estime qu'il y a une opportunité pour Nike de gagner des parts de marché, tandis que l'activité d'Adidas en Amérique du Nord stagne et que Nike connaît une forte reprise.
Nike, Inc. est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de chaussures, d'articles et d'équipements de sport. Les produits du groupe sont vendus notamment sous les marques Nike, Jordan, Converse Chuck Taylor, All Star, One Star, Star Chevron et Jack Purcell. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- chaussures (66,9%) ;
- vêtements (28,1%) ;
- équipements de sport (4,8%) : équipements de golf (clubs de golf, balles, gants, etc.), sacs, ballons, etc. ;
- autres (0,2%).
A fin mai 2025, la commercialisation des produits est assurée au travers d'un réseau de 1 034 magasins dans le monde, de distributeurs indépendants et par le biais d'Internet.
La répartition géographique du CA est la suivante : Amérique du Nord (42,3%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (26,5%), Chine (14,2%), Asie-Pacifique et Amérique latine (13,5%) et autres (3,5%).
