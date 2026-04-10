Jefferies maintient son conseil Conserver sur le titre avec un objectif inchangé de 155 DKK avant la publication des résultats du 1er trimestre 2026.
L'analyste anticipe un premier trimestre stable et s'attend à une hausse de l'EBITDA offshore sur un an, grâce à la normalisation des conditions de vent par rapport à l'impact négatif d'environ 0,8 milliard de couronnes danoises (DKK) lié aux intempéries l'an dernier.
Selon les prévisions de Jefferies, l'EBITDA offshore du premier trimestre 2026 devrait s'établir à 8,3 milliards de DKK, en hausse de 30 %.
Les prévisions de Jefferies tablent également sur une légère hausse de l'EBITDA onshore par rapport à l'année dernière, tandis que l'activité Bioénergie restera stable.
Selon l'analyste, un risque de baisse des marges existe en raison des taux d'intérêt : une hausse d'environ 15 points de base des rendements américains implique un risque de dépréciation d'environ 0,7 milliard de DKK par extrapolation linéaire.
Orsted A/S figure parmi les principaux groupes énergétiques danois. Le CA par activité se répartit comme suit :
- développement, construction et exploitation de parcs éoliens offshore (72,6%) : 18,7 TWh d'énergie éolienne produits en 2025. A fin 2025, le groupe dispose d'une capacité installée de 10,2 GW ;
- production et distribution d'électricité, de gaz et de bioénergie (23,3%) : électricité (2,5 TWh vendus en 2025), gaz (21,5 TWh vendus) et énergie thermique (6,4 TWh produits). En outre, le groupe développe une activité de transport de pétrole ;
- développement, construction et exploitation de parcs éoliens onshore et de parcs solaires photovoltaïques (3,9%) : exploitation de parcs éoliens et solaires onshore d'une capacité installée de 6,3 GW ;
- autres (0,2%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Danemark (24,6%), Royaume-Uni (48,9%), Taiwan (10,3%), Allemagne (7,9%), Etats-Unis (4,2%), Pays-Bas (2,3%), Irlande (0,8%) et autres (1%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.