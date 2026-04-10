Jefferies réitère son conseil sur Orsted avant la publication des trimestriels

Jefferies maintient son conseil Conserver sur le titre avec un objectif inchangé de 155 DKK avant la publication des résultats du 1er trimestre 2026.



L'analyste anticipe un premier trimestre stable et s'attend à une hausse de l'EBITDA offshore sur un an, grâce à la normalisation des conditions de vent par rapport à l'impact négatif d'environ 0,8 milliard de couronnes danoises (DKK) lié aux intempéries l'an dernier.



Selon les prévisions de Jefferies, l'EBITDA offshore du premier trimestre 2026 devrait s'établir à 8,3 milliards de DKK, en hausse de 30 %.



Les prévisions de Jefferies tablent également sur une légère hausse de l'EBITDA onshore par rapport à l'année dernière, tandis que l'activité Bioénergie restera stable.



Selon l'analyste, un risque de baisse des marges existe en raison des taux d'intérêt : une hausse d'environ 15 points de base des rendements américains implique un risque de dépréciation d'environ 0,7 milliard de DKK par extrapolation linéaire.