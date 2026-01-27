Jefferies réitère son conseil sur Spotify avant la publication des résultats
Publié le 27/01/2026 à 15:07
Jefferies aborde la publication des résultats avec optimisme. Selon l'analyste, les prévisions pour le 1er trimestre ont été bien gérées et le chiffre d'affaires devrait s'accélérer au cours des prochains trimestres grâce aux hausses des prix aux États-Unis.
"Nous anticipons des commentaires réguliers sur les prévisions de marge brute (croissance continue, mais variable d'un trimestre à l'autre) et nous ne prévoyons pas de hausse des abonnements au 4ème trimestre/1er trimestre compte tenu des récentes modifications apportées aux prix" indique le bureau d'analyse.
"Nous considérons cette publication comme un événement potentiellement décisif si les prévisions pour le 1er trimestre rassurent les investisseurs sur la capacité de Spotify à maintenir sa trajectoire de marge brute malgré les hausses des prix en 2026" rajoute Jefferies en conclusion.