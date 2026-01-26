Jefferies réitère son conseil sur Starbucks avant la journée des analystes

Jefferies note des perspectives baissières sur le titre compte tenu de la réaction positive du titre avant la journée des analystes.



Jefferies réitère sa recommandation de sous-performance avec un objectif de cours de 76 $ avant la publication des résultats du premier trimestre fiscal et la journée des analystes des 28 et 29 janvier.



Jefferies estime que ces résultats pourraient décevoir et engendrer des promesses excessives, entraînant une baisse au cours de l'année 2026.



"Bien que le DG, M. Niccol, et son équipe réalisent des progrès par rapport à il y a plus d'un an, nous ne constatons toujours pas de perspective de croissance durable du chiffre d'affaires à périmètre comparable ni de marges opérationnelles de l'ordre de 15 à 20 % nécessaires au cours des prochaines années pour justifier la valorisation actuelle, compte tenu du ralentissement de la croissance à venir" souligne le bureau d'analyse.