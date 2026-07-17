Jefferies réitère son conseil sur Uber après l'acquisition de Delivery Hero
Jefferies indique dans son étude du jour que cette opération était largement anticipée suite à de nombreux articles de presse parus depuis mai et à la prise de participation progressive d'Uber.
L'analyste estime que ce rapprochement augmentera la valeur d'UberOne et renforcera les opportunités de ventes croisées sur de nombreux nouveaux marchés de la livraison.
Selon Jefferies, Uber n'envisage pas non plus d'autres acquisitions d'envergure pour les prochaines années, ce qui devrait contribuer à apaiser les craintes quant à une stratégie d'acquisitions plus agressive.