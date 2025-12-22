Jefferies maintient son conseil à Conserver sur la titre avec un objectif de 57 francs suisses.
L'analyste relève légèrement ses estimations pour le 4ème trimestre et présente ses nouvelles prévisions, basées sur la nouvelle structure divisionnelle et le passage de la robotique aux activités abandonnées.
"Nous anticipons une croissance des commandes de 8,3 %, soutenue par une croissance de 9 % des commandes dans les secteurs de l'électronique embarquée et de l'automatisation. Nous prévoyons une croissance du chiffre d'affaires de 6,4 %" indique Jefferies.
"Notre marge d'EBITA opérationnel est en baisse de 150 points de base par rapport au trimestre précédent, reflétant la saisonnalité habituelle" rajoute le bureau d'analyses.
ABB Ltd figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de la commercialisation de biens d'équipements industriels. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- produits et systèmes de transmission et de distribution électriques (68,2%) : transformateurs, produits de distribution électrique moyenne tension (disjoncteurs, interrupteurs, fusibles, capteurs, etc.) et haute tension (condensateurs, interrupteurs, etc.) et systèmes automatiques destinés aux centrales électriques. ABB Ltd propose également des services d'installation clés en main de systèmes de transmission ;
- systèmes d'automatisation (30,2%) : systèmes de protection électrique et instruments de mesure et de contrôle des fluides, systèmes de contrôle des processus de production (destinés principalement aux industries pétrolière et gazière, chimique et pharmaceutique, marine, minière et papetière). En outre, le groupe fabrique et commercialise des robots et des systèmes modulaires ;
- autres (1,6%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (33,9%), Etats-Unis (27%), Amériques (8,9%), Chine (13,1%) et Asie-Moyen-Orient-Afrique (17,1%).
