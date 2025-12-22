Jefferies maintient son conseil à Conserver sur la titre avec un objectif de 57 francs suisses.

L'analyste relève légèrement ses estimations pour le 4ème trimestre et présente ses nouvelles prévisions, basées sur la nouvelle structure divisionnelle et le passage de la robotique aux activités abandonnées.

"Nous anticipons une croissance des commandes de 8,3 %, soutenue par une croissance de 9 % des commandes dans les secteurs de l'électronique embarquée et de l'automatisation. Nous prévoyons une croissance du chiffre d'affaires de 6,4 %" indique Jefferies.

"Notre marge d'EBITA opérationnel est en baisse de 150 points de base par rapport au trimestre précédent, reflétant la saisonnalité habituelle" rajoute le bureau d'analyses.