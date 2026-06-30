Jefferies relève sa cible sur Novo Nordisk

Novo Nordisk se reprend à la Bourse de Copenhague au lendemain d'un repli de 0,96%. En début d'après-midi, le titre progresse de 1,34%, à 319,12 couronnes danoises et profite d'une note de Jefferies dans laquelle l'objectif de cours a été relevé.

En amont des résultats du deuxième trimestre qui seront publiés le 5 août, la banque d'investissement américaine s'estime globalement en ligne avec le consensus actuel pour le chiffre d'affaires du trimestre et pour l'année, et juste en-dessous en ce qui concerne le bénéfice par action trimestriel.



Elle estime en outre qu'il y a beaucoup de paramètres variables pour le second semestre et pense que les modifications apportées aux prévisions seront mineures. Jefferies indique donc que le laboratoire danois sera en meilleure position pour faire un point sur l'année sur les tendances 2027 lors des résultats du troisième trimestre.



Dans le détail, pour le deuxième trimestre, les analystes pensent que le consensus est trop bas pour la pilule Wegovy, ainsi que pour l'ensemble de l'exercice. Il semble ainsi inférieur de 15% par rapport à la réalité pour la version orale de ce traitement entre avril et juin.



Jefferies a confirmé sa recommandation à conserver, mais a relevé sa cible de cours de 270 à 285 couronnes danoises.