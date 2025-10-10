Jefferies relève sa prévision de marge brute sur Danone
Publié le 10/10/2025 à 14:15
Avant cette publication, Jefferies relève sa prévision de marge brute à 4,3 %, conformément aux attentes.
'L'Europe bénéficie de la dynamique du marché des protéines et de la stabilisation des prix ; le marché nord-américain reste faible en raison de la baisse du marché des crèmes, même si les tendances du marché des protéines sont encourageantes' explique le bureau d'analyse.
Jefferies estime que la Chine reste solide, tandis que le reste du monde est faible dans le secteur de l'eau, mais soutenu par la résilience du secteur de la nutrition spécialisée.
'Les risques de ralentissement étant reportés au second semestre 2026, nous pensons que Danone reste bien positionné pour une surperformance relative par rapport à ses concurrents' rajoute Jefferies.