Jefferies Financial Group Inc. est une société internationale de services bancaires d'investissement et de marchés de capitaux. La société fournit des services de conseil financier, de souscription d'actions et de souscription de dettes. Ses secteurs d'activité comprennent la banque d'investissement et les marchés de capitaux, ainsi que la gestion d'actifs. Le secteur de la banque d'investissement et des marchés de capitaux comprend ses activités sur les marchés des valeurs mobilières, des matières premières, des contrats à terme et des changes, ainsi que ses activités de banque d'investissement, qui fournissent des services de prise ferme et de conseil financier à des clients issus de divers secteurs industriels sur le continent américain, en Europe et au Moyen-Orient, ainsi qu'en Asie-Pacifique. Le secteur de la gestion d'actifs fournit des services de gestion d'investissements alternatifs aux investisseurs aux États-Unis et à l'étranger et génère des revenus d'investissement à partir du capital investi et géré par la société ou ses gestionnaires d'actifs affiliés. Il fournit des services de fusion et d'acquisition, de conseil en matière de dette et de restructuration, ainsi que de conseil en matière de capital privé.