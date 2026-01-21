Jefferies relève sa recommandation sur D'ieteren

Jefferies relève sa recommandation sur D'ieteren de "conserver" à "achat", avec un objectif de cours porté de 185 à 215 euros, une cible laissant près de 20% de potentiel de hausse pour le titre de la maison mère de Belron et de Moleskine.

Revenant sur le dossier, le broker se concentre sur l'actif le plus important du groupe d'investissement belge, à savoir sa filiale spécialisée dans la réparation et le remplacement de vitrages de véhicules Belron (72% de la valeur d'actifs nette).



L'intermédiaire augmente ainsi sa valeur d'entreprise estimée de 12% à 30 milliards d'euros, soit un ratio EV/EBIT 2026 de 18,8 fois, "reflétant un désendettement réussi", et considère la valorisation actuelle comme un point d'entrée attractif.