Jefferies relève ses estimations de chiffre d'affaires sur Manpower

Jefferies maintient son conseil à conserver sur le titre mais abaisse son objectif de cours à 34 $ (au lieu de 36 $) après la publication des résultats.

Jefferies indique dans son étude du jour que Manpower a publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, avec un chiffre d'affaires et un BPA respectivement supérieurs de 2 % et d'environ 4 % aux prévisions.





Manpower a annoncé un BPA ajusté de 0,51 $ au 4ème trimestre, soit environ 9 % de plus que l'estimation de Jefferies de 0,47 $ et que le consensus des analystes (0,49 $).





Selon l'analyste, ce résultat supérieur à ses prévisions s'explique par un chiffre d'affaires plus élevé que prévu, légèrement compensé par des marges brutes inférieures aux prévisions.





"Les prévisions tablent sur une amélioration en Amérique et en Europe du Sud, portée par la marque Manpower, compte tenu d'un environnement industriel favorable et de la compétitivité des entreprises" souligne le bureau d'analyse.





La direction anticipe désormais une croissance du chiffre d'affaires de 3 % à 7 % en glissement annuel (contre une hausse d'environ 3,9 % attendue) et un BPA compris entre 0,91 $ et 1,01 $, bénéficiant d'un effet de change favorable de 0,05 $ (contre 0,93 $ attendu).





L'analyste pense que l'entreprise commence à entrevoir une amélioration, mais reste prudent quant à l'annonce d'un retournement complet du cycle du travail.





Jefferies estime également que l'entreprise est bien positionnée pour atteindre son objectif, qui devrait générer 200 millions de dollars d'économies en 2028, grâce au déploiement continu de l'IA et aux investissements technologiques.





Au final, Jefferies relève ses estimations de chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre 2026 à 4,721 milliards de dollars (contre 4,638 milliards précédemment), tout en réduisant son résultat d'exploitation à 93 millions de dollars (contre 96 millions précédemment), ce qui implique une marge de 2 % (+30 points de base en glissement annuel).