Jefferies indique dans son étude du jour que Manpower a publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, avec un chiffre d'affaires et un BPA respectivement supérieurs de 2 % et d'environ 4 % aux prévisions.
Manpower a annoncé un BPA ajusté de 0,51 $ au 4ème trimestre, soit environ 9 % de plus que l'estimation de Jefferies de 0,47 $ et que le consensus des analystes (0,49 $).
Selon l'analyste, ce résultat supérieur à ses prévisions s'explique par un chiffre d'affaires plus élevé que prévu, légèrement compensé par des marges brutes inférieures aux prévisions.
"Les prévisions tablent sur une amélioration en Amérique et en Europe du Sud, portée par la marque Manpower, compte tenu d'un environnement industriel favorable et de la compétitivité des entreprises" souligne le bureau d'analyse.
La direction anticipe désormais une croissance du chiffre d'affaires de 3 % à 7 % en glissement annuel (contre une hausse d'environ 3,9 % attendue) et un BPA compris entre 0,91 $ et 1,01 $, bénéficiant d'un effet de change favorable de 0,05 $ (contre 0,93 $ attendu).
L'analyste pense que l'entreprise commence à entrevoir une amélioration, mais reste prudent quant à l'annonce d'un retournement complet du cycle du travail.
Jefferies estime également que l'entreprise est bien positionnée pour atteindre son objectif, qui devrait générer 200 millions de dollars d'économies en 2028, grâce au déploiement continu de l'IA et aux investissements technologiques.
Au final, Jefferies relève ses estimations de chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre 2026 à 4,721 milliards de dollars (contre 4,638 milliards précédemment), tout en réduisant son résultat d'exploitation à 93 millions de dollars (contre 96 millions précédemment), ce qui implique une marge de 2 % (+30 points de base en glissement annuel).
ManpowerGroup Inc. est une entreprise de solutions pour la main-d'œuvre. Les solutions et services de main-d'œuvre de la société comprennent le recrutement et l'évaluation, l'amélioration des compétences, la requalification, la formation et le développement, la gestion de carrière, l'externalisation et le conseil en main-d'œuvre. Le portefeuille de services de recrutement de l'entreprise comprend le recrutement permanent, temporaire et contractuel de professionnels, ainsi que des postes de professionnels dans les domaines de l'administration, de l'industrie et des technologies de l'information (TI). Ces services sont fournis sous les marques Manpower et Experis. La marque Talent Solutions est spécialisée dans l'élaboration de stratégies personnalisées en matière de main-d'œuvre et de nouvelles solutions, ainsi que dans la création de valeur ajoutée pour répondre aux besoins complexes de ses clients en matière de main-d'œuvre à l'échelle mondiale. Ses solutions de talents combinent des offres globales d'externalisation des processus de recrutement (RPO), de TAPFIN - Managed Service Provider (MSP) et de gestion des droits pour fournir des capacités basées sur les données qui aident les organisations à transformer leur main-d'œuvre.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.