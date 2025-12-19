Jefferies relève ses prévisions de bénéfice sur Accenture

Jefferies maintient son conseil à Conserver sur le titre avec un objectif de cours de 270 $ après l'annonce par le groupe de ses résultats sur le 1er trimestre 2025-26.

Accenture a enregistré un BPA en hausse de 10% à 3,94 dollars, dépassant nettement l'estimation moyenne des analystes, pour une marge opérationnelle ajustée en amélioration de 30 points de base à 17%.



Jefferies souligne que la demande ne s'améliore pas assez rapidement pour que la direction relève ses prévisions -



"Nous avons été très surpris que les prévisions pour l'exercice 2026 aient été réitérées malgré les résultats supérieurs aux attentes du premier trimestre" indique le bureau d'analyse.



"La direction a souligné que la demande restait stable malgré les résultats positifs du trimestre, car les modestes améliorations observées dans les services financiers et les TMT ne suffisent pas à compenser les difficultés rencontrées dans d'autres domaines tels que les produits et les ressources" rajoute Jefferies.



"Notre BPA ajusté pour l'exercice 2026 augmente de 0,13 $ pour atteindre 13,95 $" estime l'analyste en conclusion.

