Jefferies relève ses prévisions de bénéfice sur Accenture
Jefferies maintient son conseil à Conserver sur le titre avec un objectif de cours de 270 $ après l'annonce par le groupe de ses résultats sur le 1er trimestre 2025-26.
Publié le 19/12/2025 à 14:56
Jefferies souligne que la demande ne s'améliore pas assez rapidement pour que la direction relève ses prévisions -
"Nous avons été très surpris que les prévisions pour l'exercice 2026 aient été réitérées malgré les résultats supérieurs aux attentes du premier trimestre" indique le bureau d'analyse.
"La direction a souligné que la demande restait stable malgré les résultats positifs du trimestre, car les modestes améliorations observées dans les services financiers et les TMT ne suffisent pas à compenser les difficultés rencontrées dans d'autres domaines tels que les produits et les ressources" rajoute Jefferies.
"Notre BPA ajusté pour l'exercice 2026 augmente de 0,13 $ pour atteindre 13,95 $" estime l'analyste en conclusion.