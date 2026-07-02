Jefferies réitère son conseil à l'achat sur le titre Vestas avec un objectif de cours de 215 DKK avant la publication des résultats du deuxième trimestre.
Jefferies anticipe un deuxième trimestre favorable, porté par la vigueur des commandes terrestres, la poursuite d'une solide exécution des projets, notamment en mer, ce qui devrait renforcer la confiance dans le potentiel d'amélioration des marges dans les années à venir, et la poursuite de la reprise des services.
"L'obtention de nouveaux contrats et une meilleure visibilité sur l'après-article 232 aux États-Unis, attendues au second semestre, demeurent des catalyseurs clés pour le titre, et nous relevons par conséquent nos prévisions pour 2028" indique le bureau d'analyse.
Selon Jefferies, les commandes annoncées s'élèvent à 2,8 GW pour le deuxième trimestre, entièrement tirées par le marché domestique, les principaux marchés étant l'Allemagne et les États-Unis, ce qui pourrait porter le total des commandes à près de 3,2 GW, soit 11 % de plus que les commandes en Virginie, ce qui implique une croissance de 58 % par rapport à l'année précédente, marquée par un nombre très limité de commandes aux États-Unis, et une croissance de 8 % par rapport aux niveaux de 2024.
Jefferies estime que Vestas pourrait ainsi enregistrer entre 5 et 8 GW de nouvelles commandes américaines d'ici fin 2027.
L'analyste estime que le secteur offshore semble être sur une base bien plus solide en 2026, avec le cap des 100 turbines installées franchi.
Jefferies relève l'EBIT ajusté de 1 à 2 % pour 2026-2027, et de 12 % pour 2028, année où l'analyste anticipe déjà des pressions sur l'activité onshore aux États-Unis.
Jefferies constate également des signes de résilience de la demande américaine, grâce à une moindre pression réglementaire, une demande énergétique toujours élevée et la hausse des prix de l'électricité.
"La bonne performance de l'activité offshore soutient également une nouvelle progression de l'EBIT dans les années à venir".
Vestas Wind Systems A/S est le 1er producteur mondial de systèmes de génération d'énergie éolienne. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de turbines éoliennes et de systèmes de production d'énergie éolienne (78,6%) : 2 837 turbines et systèmes (d'une capacité totale de 12 900 MW) vendues en 2024. Le groupe commercialise également des pièces de rechange ;
- prestations de services (21,4%) : notamment prestations de maintenance et signature d'accords d'extension de garanties.
La répartition géographique du CA est la suivante : Danemark (2%), Allemagne (13,4%), Europe-Moyen Orient-Afrique (31,2%), Etats-Unis (20%), Brésil (10,1%), Amériques (8,7%) et Asie-Pacifique (14,6%).
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Investisseur
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Globale
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.