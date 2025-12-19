Jefferies relève ses prévisions sur ABB
Jefferies réitère son conseil à Conserver sur le titre avec un objectif de 57 francs suisses et relève ses prévisions pour le quatrième trimestre.
Publié le 19/12/2025 à 15:13
Jefferies s'attend à une croissance des commandes de 8,3 % (Consensus de 7,2 %), soutenue par une croissance de 9 % des commandes dans les divisions EL et Automation.
L'analyste vise également une croissance du chiffre d'affaires de 6,4 % (Consensus de 5,0 %).
"Notre marge EBITA opérationnelle est en baisse de 150 points de base par rapport au trimestre précédent, reflétant une saisonnalité normale" rajoute Jefferies en conclusion.