Jefferies relève ses prévisions sur ABB

Jefferies réitère son conseil à Conserver sur le titre avec un objectif de 57 francs suisses et relève ses prévisions pour le quatrième trimestre.

"Nous relevons légèrement nos estimations pour le quatrième trimestre et présentons nos nouvelles estimations basées sur la nouvelle structure divisionnaire et le transfert de la division Robotique vers les activités abandonnées" indique le bureau d'analyse.



Jefferies s'attend à une croissance des commandes de 8,3 % (Consensus de 7,2 %), soutenue par une croissance de 9 % des commandes dans les divisions EL et Automation.



L'analyste vise également une croissance du chiffre d'affaires de 6,4 % (Consensus de 5,0 %).



"Notre marge EBITA opérationnelle est en baisse de 150 points de base par rapport au trimestre précédent, reflétant une saisonnalité normale" rajoute Jefferies en conclusion.