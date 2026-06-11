Suite à un entretien de fin de trimestre avec l'entreprise, Jefferies relève ses prévisions, en raison de la maîtrise des coûts, à la conjoncture favorable du marché des carburants et à l'amélioration des revenus de flotte.
"Ceci nous place en avance de 7 % sur notre objectif de croissance de l'EBITDA à périmètre comparable pour 2026 (entre 8 % et 12 %)" indique le bureau d'analyse.
"Si cette situation offre une opportunité de rebond du cours de l'action à court terme, les difficultés macroéconomiques, la concurrence accrue et le niveau élevé de l'endettement brut nous incitent à la prudence quant aux perspectives à moyen terme" rajoute Jefferies.
L'analyste estime cependant que le secteur de la mobilité devrait rebondir grâce à la hausse des prix du carburant : l'analyste anticipe une croissance de la mobilité à environ 15 %, portée par la hausse des prix du carburant.
"L'exposition d'Edenred au prix du pétrole n'était que de 8 % en 2025, ce qui signifie qu'elle pourrait contribuer à hauteur d'environ 200 points de base à la croissance opérationnelle à périmètre comparable du deuxième trimestre" souligne l'analyste.
Pour le deuxième trimestre, Jefferies anticipe une baisse de 2 % du chiffre d'affaires opérationnel à périmètre comparable, à 678 millions d'euros, en hausse de 1 % par rapport aux prévisions.
Selon l'analyste, cette baisse sera principalement due à la performance des activités B&E (-8 %), Mobilité (+14 %) et Solutions de paiement et nouveaux marchés (+8 %).
Au premier semestre, Jefferies s'attend à une baisse de l'EBITDA de 3 % à périmètre comparable, à 642 millions d'euros, en hausse de 6 % par rapport aux prévisions.
Jefferies confirme son conseil à Conserver sur le titre et ajuste son objectif de cours à 22,4 E (contre 22,2 E).
Edenred doit publier ses résultats du premier semestre 2026 le 23 juillet.
Edenred SE est la plateforme digitale de services et de paiements qui accompagne au quotidien les acteurs du monde du travail. Elle connecte, dans 44 pays, plus de 60 millions de salariés utilisateurs à plus de 2 millions de commerçants partenaires au travers de près d'1 million entreprises clientes.
Edenred SE propose des solutions de paiement à usages spécifiques dédiées à l'alimentation (titres-restaurant), à la motivation (cartes cadeaux, plateformes d'engagement des collaborateurs), à la mobilité (solutions multi-énergies, de maintenance, de péage, de parking et de mobilité) et aux paiements professionnels (cartes virtuelles). Ces solutions améliorent le bien-être et le pouvoir d'achat des salariés, renforcent l'attractivité et l'efficacité des entreprises, et vitalisent l'emploi et l'économie locale.
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.