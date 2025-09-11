Jefferies a annoncé mercredi avoir relevé de 'sous-performance' à 'conserver' sa recommandation sur le titre Adecco, avec un objectif de cours rehaussé de 18,5 à 25 francs suisses.

Dans une note, l'analyste justifie son relèvement par le fait que le marché de l'intérim (c'est-à-dire les volumes de missions de travail temporaire) s'améliore depuis quelques mois.

Conjugués aux actions commerciales lancées par le groupe et eux effets de ses mesures de réductions des coûts, Jefferies explique avoir revu à la hausse à deux chiffres en pourcentage ses prévisions de résultats, qui ressortent désormais à des niveaux proches de celles du consensus.

Pour la suite de 2025, l'intermédiaire pensent que c'est surtout la capacité des spécialistes des services professionnels à améliorer leurs résultats et leur positionnement sur le marché resteront les principaux moteurs de leurs performance en Bourse durant les mois à venir.