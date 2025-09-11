Jefferies a annoncé mercredi avoir relevé de 'sous-performance' à 'conserver' sa recommandation sur le titre Adecco, avec un objectif de cours rehaussé de 18,5 à 25 francs suisses.
Dans une note, l'analyste justifie son relèvement par le fait que le marché de l'intérim (c'est-à-dire les volumes de missions de travail temporaire) s'améliore depuis quelques mois.
Conjugués aux actions commerciales lancées par le groupe et eux effets de ses mesures de réductions des coûts, Jefferies explique avoir revu à la hausse à deux chiffres en pourcentage ses prévisions de résultats, qui ressortent désormais à des niveaux proches de celles du consensus.
Pour la suite de 2025, l'intermédiaire pensent que c'est surtout la capacité des spécialistes des services professionnels à améliorer leurs résultats et leur positionnement sur le marché resteront les principaux moteurs de leurs performance en Bourse durant les mois à venir.
Adecco Group AG, anciennement Adecco S.A., fournit des services de ressources humaines (RH). Les services de la société comprennent le recrutement temporaire, le placement permanent, l'externalisation et la transition de carrière. Elle opère par le biais de deux secteurs d'activité : Staffing et Solutions. La ligne d'activité Staffing comprend le General Staffing, qui inclut le bureau et l'industrie, et le Professional Staffing, qui inclut les technologies de l'information, l'ingénierie et la technique, la finance et le juridique, ainsi que le médical et le scientifique. La ligne d'activité Solutions comprend l'externalisation des processus d'entreprise, qui comprend les programmes de services gérés, l'externalisation des processus de recrutement et le système de gestion des fournisseurs, ainsi que la transition de carrière et le développement des talents, qui comprend l'outplacement, le développement de carrière, les solutions de gestion du changement, la formation et le conseil. Ses segments comprennent la France, l'Amérique du Nord, le Royaume-Uni et l'Irlande, l'Allemagne et l'Autriche, le Japon, l'Italie, le Benelux, les pays nordiques, la péninsule ibérique, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, la Suisse, les marchés émergents et Lee Hecht Harrison.