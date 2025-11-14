Jefferies a annoncé vendredi avoir relevé sa recommandation sur le titre Gap de 'conserver' à 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 22 à 30 dollars, saluant une dynamique favorable au niveau de l'activité grâce aux avancées du plan de redressement mis en place par la nouvelle équipe de direction.
Dans une note de recherche, le broker met en avant le forte engagement de la marque sur les réseaux sociaux, avec des campagnes générant entre 8 et 150 millions de vues sur TikTok, ce qui le conduit à anticiper un huitième trimestre consécutif de croissance des ventes à données comparables ainsi que des performances solides pendant la période des fêtes.
Au-delà de ces éléments, Jefferies retient un moindre recours aux offres promotionnelles, des prix de vente moyens en hausse et un trafic web en nette amélioration que ce soit chez Gap ou Old Navy.
Autre point positif de son point vue, le lancement de Gap Beauty, prévu pour 2026 dans 150 magasins Old Navy, devrait là encore générer du trafic en magasins, permettre de gagner des parts de marché et de soutenir la croissance du chiffre d'affaires et des résultats.
Jefferies revoit ainsi à la hausse son estimation de bénéfice par action ( BPA) pour l'exercice 2027 à 2,50 dollars, à comparer avec une moyenne de 2,16 dollars pour le consensus.
The Gap, Inc. est une entreprise américaine spécialisée dans l'habillement. La société propose des vêtements, des accessoires et des produits de soins personnels pour les femmes, les hommes et les enfants. Ses marques Old Navy, Gap, Banana Republic et Athleta proposent des vêtements, des accessoires et des produits de style de vie pour les hommes, les femmes et les enfants. Il s'agit d'un détaillant omni-canal, qui vend à ses clients à la fois en magasin et en ligne, par l'intermédiaire de magasins exploités par la société et de magasins franchisés, de sites web et d'accords avec des tiers. Ses services omnicanaux, notamment l'achat en ligne, le retrait en magasin, la commande en magasin, la recherche en magasin et l'expédition à partir du magasin, ainsi que des expériences améliorées basées sur la téléphonie mobile, sont adaptés à l'ensemble de ses marques. Gap comprend des vêtements et accessoires pour adultes, les collections GapKids, babyGap, Gap Maternity, GapBody et GapFit. Banana Republic est un détaillant de style de vie haut de gamme qui célèbre l'exploration et l'expression de soi grâce à une qualité intemporelle, des tissus polyvalents et des vêtements pour femmes, hommes et pour la maison d'une qualité exceptionnelle.
