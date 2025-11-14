Jefferies relève son conseil sur Gap à l'achat, croit au redressement

Jefferies a annoncé vendredi avoir relevé sa recommandation sur le titre Gap de 'conserver' à 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 22 à 30 dollars, saluant une dynamique favorable au niveau de l'activité grâce aux avancées du plan de redressement mis en place par la nouvelle équipe de direction.



Dans une note de recherche, le broker met en avant le forte engagement de la marque sur les réseaux sociaux, avec des campagnes générant entre 8 et 150 millions de vues sur TikTok, ce qui le conduit à anticiper un huitième trimestre consécutif de croissance des ventes à données comparables ainsi que des performances solides pendant la période des fêtes.



Au-delà de ces éléments, Jefferies retient un moindre recours aux offres promotionnelles, des prix de vente moyens en hausse et un trafic web en nette amélioration que ce soit chez Gap ou Old Navy.



Autre point positif de son point vue, le lancement de Gap Beauty, prévu pour 2026 dans 150 magasins Old Navy, devrait là encore générer du trafic en magasins, permettre de gagner des parts de marché et de soutenir la croissance du chiffre d'affaires et des résultats.



Jefferies revoit ainsi à la hausse son estimation de bénéfice par action ( BPA) pour l'exercice 2027 à 2,50 dollars, à comparer avec une moyenne de 2,16 dollars pour le consensus.