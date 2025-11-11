Jefferies relève son conseil sur Givaudan

Jefferies relève son conseil sur Givaudan de 'conserver' à 'achat' et son objectif de cours de 3600 à 3800 francs suisses, estimant que sur des marchés finaux difficiles, le groupe 'représente le meilleur de la catégorie des ingrédients de consommation'.



Par rapport à ses pairs, le broker prévoit pour Givaudan des primes de 100 points de base pour les ventes et de 550 points de base pour la marge, ce qui 'permet d'étendre sa prime de qualité, d'autant plus que les marchés finaux connaissent une croissance plus modérée'.



'Givaudan a démontré une capacité constante à surpasser ses pairs et ses clients majeurs à toutes les étapes du cycle', souligne Jefferies, qui pointe aussi son entrée sur des marchés adjacents qui 'représente une option de croissance à faible risque'.