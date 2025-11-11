Jefferies relève son conseil sur Givaudan de 'conserver' à 'achat' et son objectif de cours de 3600 à 3800 francs suisses, estimant que sur des marchés finaux difficiles, le groupe 'représente le meilleur de la catégorie des ingrédients de consommation'.
Par rapport à ses pairs, le broker prévoit pour Givaudan des primes de 100 points de base pour les ventes et de 550 points de base pour la marge, ce qui 'permet d'étendre sa prime de qualité, d'autant plus que les marchés finaux connaissent une croissance plus modérée'.
'Givaudan a démontré une capacité constante à surpasser ses pairs et ses clients majeurs à toutes les étapes du cycle', souligne Jefferies, qui pointe aussi son entrée sur des marchés adjacents qui 'représente une option de croissance à faible risque'.
Givaudan SA figure parmi les 1ers producteurs mondiaux d'arômes et de parfums. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- arômes (50,6%) : destinés à la production d'entremets salés plats préparés, snacks, soupes et sauces, viandes et volailles, de boissons (sodas, jus de fruits, boissons instantanées), de confiseries et de produits laitiers ;
- parfums (49,4%) : destinés à la fabrication de produits cosmétiques et de produits de grande consommation (produits d'hygiène, produits ménagers, etc.).
A fin 2024, le groupe dispose de 78 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : Suisse (1,2%), Europe (28,9%), Asie-Pacifique (20,8%), Amérique du Nord (23,4%), Amérique latine (11,8%), Afrique et Moyen Orient (13,9%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.