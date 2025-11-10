Jefferies a annoncé lundi avoir relevé de 'conserver' à 'achat' son conseil sur le titre Siemens Energy, assorti d'un objectif de cours rehaussé de 55 à 134 euros.
Dans une note de recherche, le broker américain fait valoir que le portefeuille du groupe allemand répond parfaitement à l'ensemble des principales problématiques actuelles du secteur de l'énergie, qu'il s'agisse du développement des centres de données dédiées à l'IA aux Etats-Unis, de la modernisation des infrastructures de réseau vieillissantes ou du déploiement des énergies renouvelables, en passant par la relance de l'énergie nucléaire.
De son point de vue, tous ces facteurs devraient favoriser une demande élevée et durable ce qui, conjugué à la prévisibilité de l'environnement concurrentiel et à son potentiel en matière de fixation des prix, devrait lui permettre de dégager des marges nettement supérieures aux prévisions du marché, des bonnes nouvelles qui devraient être selon lui mises en évidence lors de la publication des résultats trimestriels et de la journée d'investisseurs prévues d'ici à la fin du mois.
Dès lors, le courtier estime que l'action aujourd'hui est sous-évaluée au regard d'une croissance moyenne de l'Ebtida qui pourrait atteindre 40%, ce qui le conduit à anticiper d'éventuelles révisions à la hausse des estimations des analystes.
Siemens Energy AG est spécialisé dans la production et la distribution d'électricité et de gaz. La société propose également des prestations de conseil technique et de maintenance des installations électriques. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit :
- production, transmission et distribution d'électricité et de gaz (70,9%) ;
- conception, construction, exploitation et maintenance d'installations de production d'énergies renouvelables (29,1%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (9,1%), Europe-Moyen Orient-Afrique (43,4%), Etats-Unis (20,1%), Amérique (9,7%), Chine (4,4%) et Asie et Australie (13,3%).
