Jefferies relève son estimation du BPA ajusté sur Accenture pour l'exercice 2026

Jefferies réitère son conseil à Conserver sur le titre avec un objectif de cours de 270 $.



"La demande ne s'améliore pas assez rapidement pour que la direction relève ses prévisions - Nous avons été très surpris par le maintien des prévisions pour l'exercice 2026 malgré des résultats supérieurs aux attentes au 1er trimestre, des perspectives moins défavorables du côté du gouvernement fédéral et un volume de commandes solide" indique Jefferies dans son étude du jour.



"La direction a souligné que la demande reste stable malgré les résultats positifs du trimestre, car les améliorations modestes dans les services financiers et les technologies, médias et télécommunications (TMT) ne suffisent pas à compenser les difficultés rencontrées dans des secteurs plus difficiles comme les produits et les ressources" rajoute le bureau d'analyse.



"Notre estimation du BPA ajusté pour l'exercice 2026 augmente de 0,13 $ pour atteindre 13,95 $" indique Jefferies en conclusion.