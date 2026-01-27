Jefferies relève son objectif de cours sur Caterpillar

Jefferies maintient son conseil à l'achat sur le titre et relève son objectif de cours à 750 $ en raison de l'amélioration soutenue des volumes et des marges dans les segments CI/RI.



Jefferies estime que le contexte est favorable, porté par la solidité des segments CI/RI, les moteurs de la hausse en 2026.



L'analyste reste très optimiste sur les perspectives du segment CI en 2026, grâce à l'amélioration de la demande dans le secteur de la construction, à la vigueur des commandes des concessionnaires, à la fermeté des prix des matières premières et au renforcement des cycles de remplacement.



Jefferies estime également que le segment RI présente un potentiel de hausse si l'activité minière s'accélère plus tard dans l'année.