Jefferies relève son objectif de cours sur Caterpillar
Publié le 27/01/2026 à 14:56
Jefferies estime que le contexte est favorable, porté par la solidité des segments CI/RI, les moteurs de la hausse en 2026.
L'analyste reste très optimiste sur les perspectives du segment CI en 2026, grâce à l'amélioration de la demande dans le secteur de la construction, à la vigueur des commandes des concessionnaires, à la fermeté des prix des matières premières et au renforcement des cycles de remplacement.
Jefferies estime également que le segment RI présente un potentiel de hausse si l'activité minière s'accélère plus tard dans l'année.