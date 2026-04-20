Jefferies relève son objectif de cours sur Edenred

Jefferies maintient son conseil à Conserver sur le titre mais relève son objectif de cours à 18,2 EUR [contre 17,7 EUR]).

Les estimations de l'analyste sont légèrement revues à la hausse en raison de la baisse des effectifs et des coûts salariaux moyens. Edenred se négocie avec un PER prévisionnel à 12 mois de 8x contre une moyenne à long terme de 20x.





Jefferies a analysé en profondeur les comptes 2025 d'Edenred. "Les principaux constats sont les suivants : (1) la maîtrise des coûts est devenue une priorité face aux difficultés réglementaires croissantes, ce qui s'est traduit par une réduction des effectifs et du salaire moyen ; (2) l'endettement net à court terme demeure élevé ; (3) les revenus liés au pétrole ont représenté 8 % du chiffre d'affaires opérationnel ; et (4) la plupart des objectifs de rémunération variable ont été atteints" souligne le bureau d'analyse.





"Face aux difficultés rencontrées par le chiffre d'affaires, l'accent reste mis sur l'optimisation des coûts et, compte tenu du niveau élevé de l'endettement à court terme, nous estimons qu'une opération de fusion-acquisition est peu probable" rajoute Jefferies dans son étude.





Jefferies s'attend à une baisse de 10 % de l'EBITDA à périmètre comparable à 1,24 milliard d'euros/43 % de marge en 2026 (contre : 1,22 milliard d'euros/-11 %/42 %), dans la fourchette de croissance " (8) %-(12) % ".