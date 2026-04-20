Les estimations de l'analyste sont légèrement revues à la hausse en raison de la baisse des effectifs et des coûts salariaux moyens. Edenred se négocie avec un PER prévisionnel à 12 mois de 8x contre une moyenne à long terme de 20x.
Jefferies a analysé en profondeur les comptes 2025 d'Edenred. "Les principaux constats sont les suivants : (1) la maîtrise des coûts est devenue une priorité face aux difficultés réglementaires croissantes, ce qui s'est traduit par une réduction des effectifs et du salaire moyen ; (2) l'endettement net à court terme demeure élevé ; (3) les revenus liés au pétrole ont représenté 8 % du chiffre d'affaires opérationnel ; et (4) la plupart des objectifs de rémunération variable ont été atteints" souligne le bureau d'analyse.
"Face aux difficultés rencontrées par le chiffre d'affaires, l'accent reste mis sur l'optimisation des coûts et, compte tenu du niveau élevé de l'endettement à court terme, nous estimons qu'une opération de fusion-acquisition est peu probable" rajoute Jefferies dans son étude.
Jefferies s'attend à une baisse de 10 % de l'EBITDA à périmètre comparable à 1,24 milliard d'euros/43 % de marge en 2026 (contre : 1,22 milliard d'euros/-11 %/42 %), dans la fourchette de croissance " (8) %-(12) % ".
Edenred SE est la plateforme digitale de services et de paiements qui accompagne au quotidien les acteurs du monde du travail. Elle connecte, dans 44 pays, plus de 60 millions de salariés utilisateurs à plus de 2 millions de commerçants partenaires au travers de près d'1 million entreprises clientes.
Edenred SE propose des solutions de paiement à usages spécifiques dédiées à l'alimentation (titres-restaurant), à la motivation (cartes cadeaux, plateformes d'engagement des collaborateurs), à la mobilité (solutions multi-énergies, de maintenance, de péage, de parking et de mobilité) et aux paiements professionnels (cartes virtuelles). Ces solutions améliorent le bien-être et le pouvoir d'achat des salariés, renforcent l'attractivité et l'efficacité des entreprises, et vitalisent l'emploi et l'économie locale.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.