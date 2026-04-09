Jefferies confirme son conseil à l'achat sur le titre et relève son objectif de cours à 32 E (contre 30 E) avant la publication des chiffres du 1er trimestre 2026.
Les chiffres du 1er trimestre (4 mai), devraient confirmer le démarrage d'année timide déjà anticipé selon Jefferies.
L'analyste s'attend à une croissance organique du groupe de +3 %, inférieure à l'objectif de 4 % fixé par MT, mais supérieure à la moyenne historique de 2,5 %.
Cette prévision est inférieure en raison d'un développement commercial plus faible en France fin 2025, du déphasage des hausses de prix et d'un léger impact négatif sur l'activité Hôtellerie en France suite au conflit au Moyen-Orient.
Jefferies anticipe une accélération progressive du chiffre d'affaires tout au long de l'année, qui, conjuguée à une amélioration constante des marges et aux rachats d'actions, devrait se traduire par une croissance du BPA.
Pour l'exercice 2026, Jefferies vise une croissance organique de 3,7 %, globalement conforme aux prévisions du groupe (mais légèrement inférieure à l'objectif de 4 % fixé pour le mois précédent), dont environ 3,3 % au premier semestre et 4,1 % au second.
L'analyste anticipe une hausse des marges EBITDA et EBIT d'environ 15 points de base et 25 points de base respectivement sur un an (conformément à l'objectif fixé pour le mois précédent), ce qui devrait se traduire par une croissance de l'EBITDA et de l'EBIT d'environ 6 % et 7 % respectivement.
L'analyste relève ses prévisions de BPA ajusté pour les exercices 2026 à 2028 d'environ 5 % en moyenne, reflétant un rachat d'actions supplémentaire (500 millions d'euros en 2026 / 250 millions d'euros en 2027 et 2028) et une baisse des charges financières en 2027.
"Nous prévoyons une croissance du BPA ajusté de +10 % en 2026 et de +12 % en 2027. Nos prévisions sont supérieures d'environ 2 % et 6 % au consensus, respectivement" rajoute le bureau d'analyse.
L'action se négocie à un niveau attractif, avec un PER prévisionnel d'environ 12,4.
Elis figure parmi les leaders européens des prestations de location-entretien de linge plat, de vêtements de travail et d'équipements d'hygiène et de bien-être. L'activité est assurée auprès de plus de 400 000 sociétés opérant dans les secteurs de l'hôtellerie-restauration, de la santé (hôpitaux publics, cliniques privées et maisons de retraite), de l'industrie, du commerce (grandes et moyennes surfaces, magasins de détail) et des services (entreprises de propreté, professions libérales, administrations publiques, etc.).
A fin 2025, le groupe dispose de plus de 480 centres de production et de distribution dans le monde.
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Investisseur
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Globale
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.