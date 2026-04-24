L'analyste estime que les prévisions sont tout à fait réalisables, même dans leur fourchette haute, pour les ventes, l'EBITDA et le flux de trésorerie disponible.
Selon l'analyste, les contrats gaziers se poursuivent au deuxième trimestre 2026, avec des taux de conversion d'emplacements satisfaisants et un prix supérieur de 2 500 $/kW, ce qui laisse entrevoir un potentiel de hausse.
"Concernant l'électrification, nous anticipons un potentiel de hausse par rapport au consensus, compte tenu des synergies, de la productivité et des volumes liés à Prolec" indique le bureau d'analyse.
Jefferies anticipe une croissance de 7 % du chiffre d'affaires et de 20 % de l'EBITDA pour l'exercice 2029.
Selon l'analyste, les prévisions doivent être revues à la hausse par rapport aux objectifs planchers de l'exercice 2028, compte tenu de l'accélération continue des commandes de centrales à gaz et de la progression sous-estimée des commandes d'électrification et des marges futures.
GE Vernova Inc. est un groupe industriel organisé autour de 3 pôles d'activités :
- fabrication et entretien de technologies de gaz, nucléaires, hydroélectriques et à vapeur (51,3%) ;
- développement de systèmes d'électrification (25%) : solutions de transport, de distribution, de conversion et de stockage de l'électricité ;
- production de l'énergie éolienne (23,7%) : à partir des pales terrestres et des éoliennes offshore.
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (45,6%), Europe (19,9%), Moyen-Orient et Afrique (14,2%), Asie (12,2%) et Amériques (8,1%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.