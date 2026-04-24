Jefferies relève son objectif de cours sur GE Vernova

Jefferies réitère sa recommandation d'achat et relève son objectif de cours à 1 350,00 $ (contre 965,00 $).

L'analyste estime que les prévisions sont tout à fait réalisables, même dans leur fourchette haute, pour les ventes, l'EBITDA et le flux de trésorerie disponible.



Selon l'analyste, les contrats gaziers se poursuivent au deuxième trimestre 2026, avec des taux de conversion d'emplacements satisfaisants et un prix supérieur de 2 500 $/kW, ce qui laisse entrevoir un potentiel de hausse.



"Concernant l'électrification, nous anticipons un potentiel de hausse par rapport au consensus, compte tenu des synergies, de la productivité et des volumes liés à Prolec" indique le bureau d'analyse.



Jefferies anticipe une croissance de 7 % du chiffre d'affaires et de 20 % de l'EBITDA pour l'exercice 2029.



Selon l'analyste, les prévisions doivent être revues à la hausse par rapport aux objectifs planchers de l'exercice 2028, compte tenu de l'accélération continue des commandes de centrales à gaz et de la progression sous-estimée des commandes d'électrification et des marges futures.