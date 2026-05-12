Hertz Global Holdings, Inc. est un prestataire de services de location de voitures et de solutions de mobilité. Les filiales et les concessionnaires de la société exploitent les marques de location de véhicules Hertz, Dollar, Thrifty et Firefly, avec plus de 11 000 agences de location dans 160 pays à travers le monde, ainsi que la marque Hertz Car Sales, qui propose une gamme de voitures d'occasion à la vente en ligne et dans des agences à travers les États-Unis, et l'activité d'autopartage Hertz 24/7 en Europe. Les segments de la société comprennent Americas RAC et International RAC. Son segment Americas RAC comprend la location de véhicules, ainsi que la vente de véhicules et des services à valeur ajoutée, aux États-Unis, au Canada, en Amérique latine et dans les Caraïbes. Le segment International RAC de la société comprend la location de véhicules, ainsi que la vente de véhicules et des services à valeur ajoutée, dans des pays autres que les États-Unis, le Canada, l’Amérique latine et les Caraïbes. La société dispose de franchisés et de partenaires qui exploitent des agences de location sous ses marques.