Jefferies maintient son conseil à Conserver sur le titre mais relève son objectif de cours à 6 $ (contre 5 $) après la publication des résultats du 1er trimestre 2026.

Jefferies estime que Hertz a publié d'excellents résultats avec un chiffre d'affaires et un EBITDA dépassant les prévisions des analystes.

L'analyste souligne que le groupe a enregistré un EBITDA de -161,0 millions de dollars au premier trimestre, nettement supérieur à ses estimations et au consensus (-196,7 millions de dollars et -191,0 millions de dollars respectivement).

Le chiffre d'affaires a atteint 2,004 milliards de dollars (contre une estimation de 1,901 milliard de dollars). Le RPD (revenu par véhicule) s'est élevé à 57,38 dollars (+5 % sur un an), contre une estimation de 54,77 dollars (+2,6 % sur un an), et le volume a progressé de 2,9 % (contre une estimation de +2,4 %).

Jefferies note également que la direction a confirmé ses prévisions de marge d'EBITDA pour 2026, comprises entre 3 et 6 %.

Concernant les marges, Jefferies s'attend à une marge d'EBITDA de 3,5 % pour l'exercice 2026, soit un EBITDA de 320 millions de dollars.