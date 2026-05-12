Jefferies maintient son conseil à Conserver sur le titre mais relève son objectif de cours à 6 $ (contre 5 $) après la publication des résultats du 1er trimestre 2026.
Jefferies estime que Hertz a publié d'excellents résultats avec un chiffre d'affaires et un EBITDA dépassant les prévisions des analystes.
L'analyste souligne que le groupe a enregistré un EBITDA de -161,0 millions de dollars au premier trimestre, nettement supérieur à ses estimations et au consensus (-196,7 millions de dollars et -191,0 millions de dollars respectivement).
Le chiffre d'affaires a atteint 2,004 milliards de dollars (contre une estimation de 1,901 milliard de dollars). Le RPD (revenu par véhicule) s'est élevé à 57,38 dollars (+5 % sur un an), contre une estimation de 54,77 dollars (+2,6 % sur un an), et le volume a progressé de 2,9 % (contre une estimation de +2,4 %).
Jefferies note également que la direction a confirmé ses prévisions de marge d'EBITDA pour 2026, comprises entre 3 et 6 %.
Concernant les marges, Jefferies s'attend à une marge d'EBITDA de 3,5 % pour l'exercice 2026, soit un EBITDA de 320 millions de dollars.
Hertz Global Holdings, Inc. est un prestataire de services de location de voitures et de solutions de mobilité. Les filiales et les concessionnaires de la société exploitent les marques de location de véhicules Hertz, Dollar, Thrifty et Firefly, avec plus de 11 000 agences de location dans 160 pays à travers le monde, ainsi que la marque Hertz Car Sales, qui propose une gamme de voitures d'occasion à la vente en ligne et dans des agences à travers les États-Unis, et l'activité d'autopartage Hertz 24/7 en Europe. Les segments de la société comprennent Americas RAC et International RAC. Son segment Americas RAC comprend la location de véhicules, ainsi que la vente de véhicules et des services à valeur ajoutée, aux États-Unis, au Canada, en Amérique latine et dans les Caraïbes. Le segment International RAC de la société comprend la location de véhicules, ainsi que la vente de véhicules et des services à valeur ajoutée, dans des pays autres que les États-Unis, le Canada, l’Amérique latine et les Caraïbes. La société dispose de franchisés et de partenaires qui exploitent des agences de location sous ses marques.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.