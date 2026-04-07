Jefferies relève son objectif de cours sur Nordex
Publié le 07/04/2026 à 17:04
L'analyste estime que l'entreprise est entrée dans une phase de croissance rentable et structurellement plus solide, soutenue par un environnement réglementaire plus favorable et des fondamentaux sectoriels solides.
Selon Jefferies, la crise énergétique engendrée par le conflit au Moyen-Orient pourrait s'avérer bénéfique pour le secteur, les perturbations à court terme de la chaîne d'approvisionnement restant, pour l'instant, maîtrisables.
L'analyste anticipe un premier trimestre solide, porté par une exécution rigoureuse et un carnet de commandes toujours bien rempli.
Il s'attend à un chiffre d'affaires en hausse de 4 % au premier trimestre, à 1 492 millions d'euros, et un EBITDA de 112 millions d'euros, ce qui implique une marge de 7,5 %.
"D'après les récents retours de la direction, les commandes devraient rester élevées, mais pourraient être légèrement inférieures à celles du premier trimestre 2025 en raison du calendrier" indique le bureau d'analyse.