Jefferies relève son objectif de cours sur Nordex

Jefferies réitère son conseil à l'achat sur le titre et relève son objectif de cours à 54 E (contre 50 E) avant la publication des résultats du 1er trimestre 2026. Jefferies reste optimiste sur les perspectives de Nordex.



L'analyste estime que l'entreprise est entrée dans une phase de croissance rentable et structurellement plus solide, soutenue par un environnement réglementaire plus favorable et des fondamentaux sectoriels solides.



Selon Jefferies, la crise énergétique engendrée par le conflit au Moyen-Orient pourrait s'avérer bénéfique pour le secteur, les perturbations à court terme de la chaîne d'approvisionnement restant, pour l'instant, maîtrisables.



L'analyste anticipe un premier trimestre solide, porté par une exécution rigoureuse et un carnet de commandes toujours bien rempli.



Il s'attend à un chiffre d'affaires en hausse de 4 % au premier trimestre, à 1 492 millions d'euros, et un EBITDA de 112 millions d'euros, ce qui implique une marge de 7,5 %.



"D'après les récents retours de la direction, les commandes devraient rester élevées, mais pourraient être légèrement inférieures à celles du premier trimestre 2025 en raison du calendrier" indique le bureau d'analyse.